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Хэлли Берри прошлась по красной дорожке без трусов

Сегодня, 13:03

Известная 51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, которая стала популярной после ролей в фильме про Джеймса Бонда и Женщина-кошка, появилась на красной дорожке 49-й церемонии награждения NAPP Image Awards без нижнего белья и в прозрачном платье.

Хэлли Берри была одета в открытое почти прозрачное платье тёмно-красного цвета, которое пошил известный ливанский дизайнер Reem Acra. Среди клиентов последнего можно встретить Анджелину Джоли и Тейлор Свифт.

Платье Хэлли Берри посередине было прикрыто тонкими чёрными кружевами, через которые просвечивались интимные места голливудской знаменитости. На фото можно увидеть, что под этими кружевами совсем нет нижнего белья.

Знаменитая актриса специально не одела украшения и собрала волосы, чтобы внимание всех присутствующих людей было приковано только к её платью. Спустя некоторое время Хэлли Берри выложила снимок на свою официальную страницу в Instagram. За два часа пост набрал 28 тысяч лайкой.

49-я церемония награждения NAPP Image Awards прошла вчера, 15 января в калифорнийской Пасадене. Эта награда вручается «цветным» артистам за особые достижения в сферах кино, музыки и литературы.


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