Путин поздравил с 84-м днем рождения актера Василия Ланового

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16 января именитый российский актер Василий Лановой празднует свое 84-летие. С поздравлением в адрес народного артиста СССР выступил президент РФ Владимир Путин.

Лидер россиян поблагодарил Ланового за весомый вклад в духовно-нравственное воспитание современной молодежи и становление в обществе высоких моральных ценностей. Также Путин назвал неслучайными яркие события в истории отечественного кинематографа и театра, происходящие во время творческой деятельности народного артиста СССР. Василий Лановой подарил культуре созвездие незабываемых и самобытных ролей, приводит слова президента России администрация Кремля. В завершении поздравительной речи Путин поблагодарил актера за укрепление патриотических ценностей среди всех слоев населения.

Сегодня, 16 января, Василию Лановому исполняется 84 года. На счету народного артиста СССР множество личных наград, среди которых Орден Почета, звания лучшего актера года, Орден Дружбы народов и прочие. С 1972 года Лановой состоит в браке с Ириной Купченко, подарившей ему двоих сыновей.