Шерон Стоун призналась в смертельном диагнозе

Вчера, 22:05

Американская кинозвезда Шерон Стоун сообщила о тяжелом смертельном диагнозе. После кровоизлияния в мозг, доктора не давали никакого прогноза для жизни актрисы.

Шерон Стоун недавно дала интервью СМИ. В своем диалоге она сообщила, что в 2001 году перенесла тяжелое заболевание, после которого считает себя вновь родившейся на свет. Шерон была доставлена в больницу с кровоизлиянием в мозг. Один сосуд в ее голове лопнул, кровь заполнила важные мозговые участки. Исходя из этого, доктора не давали никаких положительных прогнозов. К счастью, после перенесенной нейрооперации, Шерон Стоун пошла на поправку.

В настоящий момент она снялась в очередном киношедевре. Им стал сериал "Mosaic" Стивена Содерберга, где Стоун дали одну из главных ролей. Фильм готовится выйти на экраны в 2018 году.