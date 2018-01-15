Кинематографисты предлагают возобновление съёмок кинолетописи России

Вчера, 20:42

Кинематографисты РФ предлагаю возобновление съёмок кинолетописи государства. С сообщением об этом выступил режиссёр Сергей Мирошниченко.

Он полагает, у документального кино в России сейчас кризисная ситуация. Мирошниченко возглавляет комиссию по неигровому кино в РФ.

Режиссёр уверен, кинолетопись истории страны, которая не осуществлялась уже почти 20 лет, должна быть возобновлена. К слову, совещание, на котором он выступил, не проводилось по данному вопросу уже на протяжении 30 лет.

Форум возобновлён решением, которое принял Союз российских кинематографистов.

Мирошниченко сообщил с трибуны, он уверен, свёртывание документальных киносъёмок проводилось целенаправленно. Это осуществлялось под эгидой того, что каждый фильм должен стать коммерческим и относится к тем, которые приносят прибыль его создателям.

Следствием этого стало то, что «умирали» не только документальные ленты, но и целые телестудии, способные производить качественный продукт, которым люди в СССР интересовались десятилетиями.

Таким образом, сказал Мирошниченко, произошло исчезновение масштабных проектов, касающихся, в частности, кинолетописи жизни страны. Будущие поколения уже просто не будут знать об истории своего государства, ходя с «попкорнами» на коммерческое кино.

Данную ситуацию, по его мнению, необходимо срочно исправлять, чтобы со временем вывести документальное кино на его прежний «советский» уровень.