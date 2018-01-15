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Учительница из Читы cнялась в немецком фильме о России

Сегодня, 15:26

Учитель Анна Сапожникова рассказала всю правду о жизни в Чите в фильме «10 тысяч километров по России». По ее словам, влияния санкций она не ощущает, поскольку делает покупки в Китае. Мечтает, чтобы сын стал военным и смог себя обеспечить. Женщина уверенна, что Путин держит в кулаке всю внешнюю политику, однако приемника пока нет.

В интервью немецким журналистам телеканала ZDF, жительница Читы раскрыла всю правду жизни в России. Это она сделала в рамках съемок фильма о стране под названием «10 тысяч километров по России». По словам Анны Сапожниковой, она жизнью довольна. Получает регулярно зарплату около 16 тыс. рублей. В будущем планирует дать сыну военное образование. Поддерживает президента Владимира Путина и уверенна, что его внутренняя политика соответствует нуждам народа.

Что касается внешней политики, то женщина уверенно заявила, что не видит конкурентов или приемников на кресло в Кремле. Она поддержала внешнеполитическую позицию президента и отметила правящий смысл взаимоотношений Путина с другими странами. Также Анна подчеркнула, что никак не ощутила на себе санкций от ЕС, потому как покупки совершает в Китае и проблем не возникает.


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