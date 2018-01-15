Опухоль мозга нашли у избитой любовницы Мела Гибсона

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У экс-любовницы Мела Гибсона обнаружили опухоль мозга. Такую информацию распространила сама Оксана Григорьева.

Экс-любовница популярного голливудского актера Мела Гибсона, которая обвиняла его в избиениях, заявила журналистам о том, что медики обнаружили у нее опухоль мозга. Женщина заявила, что не может придти в себя после такой новости и не знает, где ей брать силы для борьбы с болезнью. Свое заболевание Григорьева связывает с негативными событиями, которые в ее жизнь внес актер – скандалы, побои и нервные срывы привели к появлению опухоли в ее мозге.

Судебное разбирательство по делу об избиении Григорьевой, которое привело к финансовым затруднениям женщины, только поспособствовали развитию болезни. Экс-любовница Гибсона сообщала, что опухоль расположена в гипофизе, но является доброкачественной, что смягчает ситуацию. Уже известно, что Григорьева должна будет пройти курс дорогостоящего лечения, на которое средств у женщины нет. Предполагается, что необходимо будет пройти несколько курсов.

Специалисты рассказали, что подобные опухоли очень распространены, а пик их развития приходится на возраст от 30 до 50 лет. Чаще всего ее ликвидируют хирургическим путем, поскольку медикаментозное ее лечение часто не эффективно. Опухоль в гипофизе, согласно статистике, в большинстве случаев доброкачественная.