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Актёры фильма "Скиф" попали в базу "Миротворца". В списке теперь Рустам Мосафир (режиссёр) и Сергей Сельянов (продюсер).

Как заявляет Рустам, это является большой глупостью: "Там же находятся все мои личные интервью. И это ещё хорошо, что отстутствует адрес. Всё это выглядит очень странно. Ну, прям глупости какие-то. Ситуация, конечно, не из лучших. Хотя я человек без определённых политических взглядов."

Кроме режиссёра в вышеупомянутую базу данных "Миротворца" добавили и некоторых других сотрудников группы. Мосафир рассказывает, что до того, как Крым присоединился к России, он как актёр снимался в Украине. "Тогда не было никаких проблем. Есть фильм. А есть политика. Я думаю, что это разные вещи, и они не должны касаться друг друга", - закончил режиссёр. Как сообщают источники, в Евпатории вчера в кинотеатре был показ х/ф под названием "Скиф."

В сьёмки попали просторы Евпатории, Ялты и Керчи. По сюжету фильма история разворачивается в 11 веке в Тмутороканском княжестве. Бюджет киноленты составил 150 миллионов рублей. Общая российская премьера запланирована на 18 января.