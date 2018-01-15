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Кинотеатр «Мир» после 20-летней реконструкции открыли в Кропоткине

Вчера, 22:15

Кинотеатр «Мир» в Кропоткине начал принимать зрителей после 20-летней реконструкции. Его первыми посетителями уже стали 8 тыс. человек. Стоимость строительных работ в кинотеатре составила около 18 тыс. рублей.

Кинотеатр «Мир», основанный более 65 лет тому назад начал снова радовать своих посетителей. Из денежных средств краевой программы «Развитие культуры» из регионального и местного бюджетов выделили около 18 млн рублей на завершение реконструкции здания «Мира».

Спустя более 20 лет, реконструкция была закончена. На данный момент кинотеатром местные жители в Кропоткине довольны и с удовольствием посещают новый объект инфраструктуры. Информацию предоставили в пресс-службе Министерства культуры Краснодарского края.


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