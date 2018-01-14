Журналисты из Великобритании снимут документальный фильм о блокаде Ленинграда

Вчера, 20:40

Журналисты из Великобритании объявили о планах снять большой документальный фильм о блокаде Ленинграда. Американские специалисты, ранее сотрудничавшие с ВВС и Discovery, в конце этого месяца обещают приехать в Петербург для начала съемок.

Над кинофильмом будут работать журналист и фотограф Шарлотт Мелвилл, оператор Джеймс Андерсон, и желающие помочь в съемочном процессе, петербуржцы, которых обещают указать в титрах. За основу сюжета журналистка хочет взять истории людей, которые выжили после Ленинградской блокады. Для этого Андерсон и Мелвилл уже запланировали интервью у очевидцев той страшной войны. О запланированной съемке стало известно 14 января из поста знакомой создателей картины на странице в Fаcebook. Идея Шарлотт снять фильм о блокаде не случайна: мать её мачехи Фарида Мазитова, будучи еще подростком, во время войны, находилась на территории Петербурга, ранее звавшегося Ленинград. Сейчас ей исполнилось 90 лет.

Дата выходя фильма неизвестна, поскольку финансировать кинокартину Шарлотт Мелвилл будет самостоятельно.