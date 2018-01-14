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Лауреат «Золотого глобуса» Азиз Ансар обвинен в домогательствах

Вчера, 20:27

Американского комедианта и актера Азиза Ансара обвинили в домогательствах. Накануне такое заявление сделала девушка из Aftermy Awards Emmy. По ее сведениям, лауреат «Золотого глобуса» вел себя как грубый подросток в период полового созревания и домогался ее.

Лауреата «Золотого глобуса» Азиза Ансара заподозрили в насилии к женщине. Поводом для такой мысли стало заявление некой барышни, которая обвинила звезду в грязных домогательствах против ее воли. Согласно интервью, пострадавшая присутствовала на Aftermy Awards Emmy. Там актер и познакомился с ней, после они обменялись номерами. После чего Ансара начал вести себя грубо, словно подросток в переходном периоде и приставал к ней.

Никаких фото или видеодоказательств обвинитель не предъявила. Ситуация остается не понятной.

Примечательно, что на церемонию вручения «Золотого глобуса» актер прибыл со значком движения «Time`s Up». Эта организация активистов поддерживает гендерное равенство и жёстко высказывается о насилии мужчин против женщин. Информацию об обвинении актера Азиза Ансары опубликовало издание Babe.


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