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AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на девятый сезон

Вчера, 17:02

Съёмки нового сезона популярного телевизионного сериала «Ходячие мертвецы» анонсировал американский телеканал AMC. Вместе с тем проект получит нового шоураннера в лице сценариста Анджелы Канг.

В последнее время сериал критиковали за низкие рейтинги и малую долю экшна. В частности, первый эпизод восьмого сезона, по данным AMC, посмотрели 11,4 миллиона человек, что на 47% меньше, чем было сезоном ранее. При этом предыдущий режиссёр проекта – Роберт Киркман – не покинет работу над «Ходячими мертвецами» и будет отвечать за всю вселенную телефраншизы, в том числе сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», где события разворачиваются параллельно с историей, описываемой в основной сюжетной линии.

Ранее стало известно, что по мотивам рассказов писателя Джорджа Мартина, ставшего известным благодаря экранизации серии книг «Песнь льда и пламени», вышедшей под названием «Игра престолов», снимут новый сериал.


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