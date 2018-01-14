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Ходор из «Игры Престолов» рассказал о своём видении конца сериала

Вчера, 19:06

Кристиан Нерн, сыгравший Ходора в фэнтезийном сериале «Игра престолов», рассказал о своём видении последних серий проекта. По его мнению, счастливого конца там не будет, потому что это противоречит логике задумки, как сообщает «Версия Инфо».

  Ходор, согласно сценарию, появился в шести сезонах «Игры престолов». Далее персонаж Кристиана Нерна больше в сериях не появлялся, его сюжетную линию оборвали, однако сожаления у артиста нет, поскольку, по его словам, он теперь может создавать музыку и больше спать, чего во время съёмок не хватало. Участие в «Игре Престолов» принесло ирландскому актёру большую популярность, что положительно сказалось на его деятельности, как диджея.

За шесть сезонов Кристиан Нерн несколько разобрался в логике «Игры престолов», потому даже высказал предположение о финале истории. По его мнению, у всех персонажей в конце будет страшная смерть, вызванная невероятной ловушкой. О «троне» в финале все забудут точно. Насколько прогнозы Нерна оправдаются, станет известно в 2019, когда состоится показ последних серий «Игры престолов».


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