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Первый Фестиваль немецкого кино пройдет в Казани

Сегодня, 15:27

Впервые Фестиваль немецкого кино пройдет в Казани с 18 по 21 января. Организаторами выступили ГБУК РТ «ТатарКино». Планируется показ 7 фильмом, откроют мероприятие Клаудия Ульбрих и Дарья Костюнина.

В Казани проходит подготовка к первому проведению Фестиваля немецкого кино. Известно, что в период с 18 по 21 января планируется просмотр 7 кинолент из ряда исторических тем Германии в прошлом и настоящем. Также откроют кинопоказ лектор ДААД Клаудия Ульбрих и координатор ГРИНТ и немецких ВУЗов Дарья Костюнина. В ходе фестиваля можно будет ближе познакомиться с творчеством Фатиха Акина, Доминика Графа, Тильдой Суинтон и др.

Проводить кинопоказы будут в кинотеатре «Мир», на которые можно попасть бесплатно, но предварительно зарегистрировавшись. Организаторами выступили ГБУК РТ «ТатарКино» при спонсорстве других компаний.


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