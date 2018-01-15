Авторы «Скифа» обвиняются в плагиате

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Вышедший в прокате кинотеатров российский фильм «Скиф» оказался в центре скандала. Авторов картины обвиняют в плагиате. Обвинителями выступили пользователи соцсети «ВКонтакте», которые заметили общие черты щита из «Скиф» и дополнения Dawnguard к игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» заподозрили авторов киноленты «Скиф» в плагиате и использовании деталей из компьютерной игры. В сообществе «The Elder Scrolls [Morrowind, Skyrim, Скайрим]» внимательные игроки заметили очень большое (100%) сходство между щитов в картине «Скиф» и щитом из игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

Вышедшее дополнение Dawnguard содержит скопированный элемент киношниками. В ситуации пока официально не разбираются, однако пользователям соцсетей дали выбор: принять плагиат как копию Dawnguard или же закрыть на этот случай глаза. Официально опровержения на догадки юзеров авторы киноработы не дали.