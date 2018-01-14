В «Миротворец» зачислена Диана Пожарская

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В скандально известный украинский сайт «Миротворец», в качестве «невъездных» уже зачислена и актриса Диана Пожарская. Такие сведения размещены данным источником.

Сообщается, причиной для того стало то, что она, якобы, «нарушила украинскую границу». Впрочем, она в данном списке далеко не первая. В Сети уже шутят, кто ещё не там, тот враг России.

Свою известность Пожарская получила после главной роли в «Злой шутке». Актриса особо не пиарится, в отличие от множества её коллег. Видимо, «Миротворец» решил заняться этим вместо неё.