Эмиру Кустурице трудно понять язык нового кино

Вчера, 22:45

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что испытывает трудности в понимании кинематографа последних 20 лет. Музыкант подчеркнул, что этот вопрос актуален не только для него. Обсудить проблему можно будет на кинофестивале «Кустендорф» в Сербии 16-21 января.

Одним из важных вопросов современного искусства является процесс трансформации кинематографа. О смене тем съемок, перераспределении ролевых акцентов, изменении вечных тем, замена актерского состава, отречение от традиций отечественного кино – все это причины поворота тематической составляющей режиссерских планов на киноленты.

Такими важными вопросами обеспокоился Эмир Кустурица. Также он считает важным обсуждение проблемного вопроса отхода кинематографа от жизни отечественного искусства. Обсудить тему режиссер предложил на предстоящем кинофестивале «Кустендорф»в Сербии 16-21 января.

В ходе смотра будет рассматриваться тема развития фильма как явления и его перерождение в новую форму. Оппонентом Кустурицы в этой беседе будет Паоло Сорентино, который станет почетным гостем фестиваля.