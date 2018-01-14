Поклонники Гарри Поттера сняли приквел о Волан-де-Морте

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Неофициальный фанатский фильм о приключениях главного антагониста серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере – Волан-де-Морте – появился накануне на видеохостинге YouTube. Авторы 52-минутного видео продемонстрировали своё видение образа молодого Тома Реддла в период становления его как величайшего тёмного мага.

Приквел получил название «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника» и уже успел собрать более полутора миллионов просмотров в сети. Пользователи с восторгом встретили подобную инициативу о чём свидетельствует соотношение «лайков» и дизлайков», оставленных под видео (136 тысяч против 3 тысяч). Картина появилась на свет благодаря бюджету, собранному фанатами саги на площадке Kickstarter в 2016 году.

Ранее мы писали, что нейросеть написала свою версию книги о приключениях Гарри Поттера. Многие фанаты успели заметить, что история, описанная искусственным интеллектом лучше, чем оригинальная версия авторства Джоан Роулинг.