Сериал «Друзья» назвали пропагандой сексизма и гомофобии

Вчера, 21:18

Поколение молодежи, называемое миллениалами, подвергло резкой критике сериал «Друзья» за гомофобию, сексизм, негативное отношение к полным людям.

Обсуждение в соцсети Twitter проходило в среде молодых людей, которые ранее не смотрели этот ситком. Зрителей возмутили подшучивания над героиней сериала Моникой, которая в прошлом имела лишний вес. Также не были оставлены без внимания и шутки над представителями гей-сообщества. Вместе с тем было отмечено, что в телесериале недостаточно представлено чернокожих персонажей.

Но, вместе с тем, существует и другое мнение. Некоторые пользователи Twitter говорят о том, что проблема не в сериале и высказываниях его героев, а в зрителях с отсутствием здорового чувства юмора.