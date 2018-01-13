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Сериал «Друзья» назвали пропагандой сексизма и гомофобии

Вчера, 21:18

Поколение молодежи, называемое миллениалами, подвергло резкой критике сериал «Друзья» за гомофобию, сексизм, негативное отношение к полным людям.

Обсуждение в соцсети Twitter проходило в среде молодых людей, которые ранее не смотрели этот ситком. Зрителей возмутили подшучивания над героиней сериала Моникой, которая в прошлом имела лишний вес. Также не были оставлены без внимания и шутки над представителями гей-сообщества. Вместе с тем было отмечено, что в телесериале недостаточно представлено чернокожих персонажей.

Но, вместе с тем, существует и другое мнение. Некоторые пользователи Twitter говорят о том, что проблема не в сериале и высказываниях его героев, а в зрителях с отсутствием здорового чувства юмора.


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