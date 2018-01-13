В Москве возведут памятник Сергею Бодрову-младшему

Вчера, 16:18

Скульптор Андрей Клыков приступил к производству памятника легендарному российскому актеру Сергею Бодрову-младшему. Монумент установят в Москве возле станции подземки «Баррикадная».

Вслед за портретом Сергея Бодрова-младшего на одном из фасадов московского жилого дома, столица обзаведется памятником легендарного актера. Монумент планируют установить на площади, расположенной рядом со станцией метро «Баррикадная». Отметим, рядом с этим местом находится многоэтажка, в которой жил Бодров.

В роли скульптора памятника актеру выступит Андрей Клыков, работающий по эскизам Василия Гончарова. Когда именно монумент будет полностью готов и сроки его установки, пока что не сообщается.