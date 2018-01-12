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Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину ІІ в американском фильме

Вчера, 21:42

Роль великой императрицы Екатерины II в новом американском телесериале исполнит актриса из Великобритании, которая, кстати, ранее уже исполняла данную роль, Хелен Миррен.

 Согласно данным из средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, съемки должны начаться в конце 2018 года. Также известно, что съемочная площадка будет оборудована и в Российской Федерации, а именно на территории Царского Села, дворца императрицы и т.д. Актриса подтвердила, что работа над сериалом же началась. Сообщается, что проект будет запущен на телеканале НВО.

Напомним о том, что Хелен Миррен - английская актриса,получившая премию "Оскар", родилась в 1945 году. Имеет образование педагога. Несколько месяцев после начала учебы девушка перевелась в театральное училище. Затем начинающую актрису пригласили в труппу Королевского шекспировского театра. Хелен сыграла там не одну и даже не две главных роли.


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