Ренате Литвиновой 51: Чем живёт сейчас одиозная блондинка?

Вчера, 17:54

Удивительной актрисе и режиссёру сегодня исполнился 51 год.

Рената Муратовна родилась в Москве, а своё необычное имя получила от родного дяди-татарина. Мать и отец будущей заслуженной артистки РФ всю жизнь проработали врачами. Хоть семья и распалась, когда Ренате исполнился один год, но отца она всегда вспоминала красивым и добрым, а корнями он был из знатного татарского рода из города Касимово Рязанской губернии.

В молодости Литвинова испытывала некоторые финансовые трудности поэтому, обладая уникальной и неповторимой внешностью, стала сниматься в рекламе. Первый её рекламный опыт состоялся уже в девятом классе и оценивался гонораром всего в 20 рублей. Дальнейший жизненный путь Литвиновой продолжился во ВГИК, куда она поступила на учёбу. Интересы молодой девушки больше склонялись к истории кино и написанию сценариев. Благодаря такой направленности во взглядах, её первый преддипломный сценарий "Нелюбовь" вызвал небывалый интерес и одобрение у продюсера Сергея Соловьёва. Он высказался о новой сценаристке как о своеобразной яркой личности у которой уровень мастерства уже на этот период был весьма выдающимся.

Дальнейшая судьба Ренаты напрямую была связана с кинематографом. Появление её в этом обществе на всех произвело огромное впечатление. Необычная манера говорить и оригинальная жестикуляция произвела должное действие, заставив обратить на себя внимание прессы и высшего общества. Профессиональная деятельность этой хрупкой особы в выдержанном стиле ретро имела успех не только в роли сценариста, но и в актёрском, режиссёрском и продюсерском амплуа. В этой загадочной женщине сочетается необыкновенная сила, энергия и большая доля мужества - чтобы сворачивать горы в жизни оставаясь всегда изящной, нежной и до мозга костей необыкновенно женственной.

Непростая карьера Ренаты сочеталась с большими трудностями в личной жизни. У неё было несколько не совсем удачных браков, а летом 2001 года на свет появилась её единственная дочь Ульяна. С десяти лет маленькая Ульяна покинула обычную школу и продолжила занятия в учебных заведениях при посольстве Франции. После, когда иностранный язык ею был полностью освоен, она перешла на обучение в Париж, где и находится до сих пор. Что касается настоящего времени, то Литвинова в 2017 году блистательно дебютировала в роли театрального режиссёра со спектаклем "Северный ветер".