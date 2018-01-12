Режиссер «Голодных игр» снимет для Apple фантастический сериал

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Компания Apple всерьез занялась созданием сериалов, создав для этой цели специальное подразделение. Недавно стало известно, что компания заказала съемки своего четвертого телевизионного проекта режиссеру «Голодных игр» Френсису Лоуренсу.

Сценарий будущего сериала пишет британец Стивен Найт, прославившийся после триумфа кинодрамы «Грязные прелести». До сих пор Найт предпочитал жанр психологической драмы и триллера, теперь он должен освоить фантастическую направленность. Пока что фабула будущего сериала неизвестна и тайна ее строго оберегается. Однако кое-какие сведения уже просочились сквозь завесу секретности.

Предполагается, что Apple заказала Лоуренсу и Найту фантастический боевик с элементами мистики. Действие будет развиваться на планете, пережившей Апокалипсис, со всеми вытекающими отсюда сюжетными ходами. Намечено остановиться на восьми сериях, так что сюжет должен быть лаконично-напряженным. Продюсером сериала стал Питер Черни, широко известный по фильму «Планета обезьян: Война».