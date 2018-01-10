Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с пиратскими версиями «Движение вверх»

Сегодня, 15:40

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на основании Мосгорсуда и обращений правообладателей произвело блокировку 20 интернет-ресурсов с незаконными копиями фильма "Движение вверх".

20 интернет-сайтов будут заблокированы Роскомнадзором по причине продолжающегося незаконного распространения копий кинокартин. До этого, ведомство произвело удаление российской мелодрамы на 147 сайтах, планируется в скором времени удалить незаконные версии фильма еще на 22 ресурсах.

«Движение вверх» отечественная драма, появившаяся в прокате в последние дни декабря 2017 года. Это история о советской баскетбольной команде, победившей на Олимпиаде в 1972 году. Кинокартина по итогам зимних каникул стала ведущей в прокате, собрав за одни выходные больше 658 миллионов рублей, а общая сумма сборов составила более 1,2 миллиарда рублей.

Роскомнадзор получил за предыдущий год больше 1200 определений Мосгорсуда для защиты прав на продукции кинематографа, в числе которых были российские фильмы "Аритмия", "Легенда о Коловрате", "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Интервью с Путиным", "Крым", "Салют-7", "Гоголь".