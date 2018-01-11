VistaNews.ru


Режиссер "Дэдпула" взялся за сольный спин-офф "Люди Икс"

Сегодня, 02:30

Режиссер известного телехита 2016 года "Дэдпул" Тим Миллер занялся разработкой сольной киноленты о Китти Прайд. Каких-либо подробностей мало, однако предполагается, что Миллер сам займется режиссурой фильма.

Впервые с Китти Прайд познакомились благодаря комиксам о "Людях Икс" в январе 1980 года. Ее главной способностью является умение проходить сквозь вещи и людей, будучи абсолютно неосязаемой.
По сюжету комикса, Китти была в команде в качестве "младшей сестры". Однако и на ее долю выпало немало испытаний. То в девушку демон-ниндзя вселится, то она временно займет пост лидера Стражи Галактики.
В кино Китти Прайд также появлялась в первой и второй частях "Люди Икс". Ее роль тогда была эпизодической и лишь в третьей части она полноценно показалась на экраны. Роль исполнила Эллен Пейдж.
Кроме этого, Тим Миллер станет режиссером новой части "Терминатор", а также он продюсирует  фильм о Ежике Сонике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.