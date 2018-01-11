Режиссер "Дэдпула" взялся за сольный спин-офф "Люди Икс"

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Режиссер известного телехита 2016 года "Дэдпул" Тим Миллер занялся разработкой сольной киноленты о Китти Прайд. Каких-либо подробностей мало, однако предполагается, что Миллер сам займется режиссурой фильма.

Впервые с Китти Прайд познакомились благодаря комиксам о "Людях Икс" в январе 1980 года. Ее главной способностью является умение проходить сквозь вещи и людей, будучи абсолютно неосязаемой.

По сюжету комикса, Китти была в команде в качестве "младшей сестры". Однако и на ее долю выпало немало испытаний. То в девушку демон-ниндзя вселится, то она временно займет пост лидера Стражи Галактики.

В кино Китти Прайд также появлялась в первой и второй частях "Люди Икс". Ее роль тогда была эпизодической и лишь в третьей части она полноценно показалась на экраны. Роль исполнила Эллен Пейдж.

Кроме этого, Тим Миллер станет режиссером новой части "Терминатор", а также он продюсирует фильм о Ежике Сонике.