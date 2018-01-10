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Студия "1+1" требует отменить запрет на показ фильмов с Добронравовым

Сегодня, 14:54

Украинская ТРК "Студия 1+1" подала в суд, требуя разрешения вернуть на экраны фильмы с участием актера Федора Добронравова, который является представителем российской киноиндустрии и состоит в черном списке. Заседание суда пройдет 15 февраля.

Телекомпания просит отмены приказа Минкультуры списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, в который входит и Федор Добронравов.
Помимо этого, среди перечня и требование вернуть на украинские экраны все фильмы, в которых снимался актер.
Напомним, в конце прошлого года Госкино был выдан запрет на показ фильмов с Добронравовым, в том числе популярный и полюбившийся многим зрителям телесериал "Сваты", а также внесло его в список персон нон-грата, заявляя, что он приносит "угрозу для национальной безопасности". До этих событий СБУ запретила актеру даже въезд на украинскую территорию из-за того, что он посещал Крыма.


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