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Джеймс Белуши поделился секретами работы с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем

Сегодня, 11:36

Джеймс Белуши поделился секретами работы с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем. Такая информация прозвучала в эфире передачи Ларри Кинга.

 В эфире передачи Лари Кинга Larry King Now голливудский актер Джеймс Белуши поделился своим впечатлением о работе с режиссерами Вуди Алленом и Дэвидом Линчем. Аллен всегда производил на актера впечатление очень мягкого человека, с ним всегда интересно поговорить на любые темы, особенно о джазе и бейсболе. Во время съемок фильма «Чикаго Кабс» актер играл в плей-офф, именно это и сблизило его с Алленом – они постоянно беседовали о баскетболе.

Работая с Дэвидом Линчем над фильмом «Твин Пикс», актер не всегда понимал, что происходит на съемочной площадке. Дело в том, что режиссер давал артистам только те сцены, где они были задействованы, поэтому Белуши даже не всегда знал – когда он будет сниматься. Работа с данным режиссером вообще была очень секретной.

В целом, актер сообщил, что от работы с обоими режиссерами получил огромный опыт, который пригодился ему в дальнейшем.


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