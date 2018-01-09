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Михаила Кокшенова после инсульта выписали из больницы

Сегодня, 12:45

Михаила Кокшенова после инсульта выписали из больницы. Такую информацию журналистам сообщала дочь актера.

В октябре поклонники таланта Михаила Кокшенова были шокированы новостью о том, что их любимый актер попал в больницу. Как сообщила дочь знаменитости, медики подозревали у него обширный инсульт.

Теперь родственники актера сообщили, что Кокшенов находится дома. Алевтина Вокрош (дочь звезды) сообщала, что с 17 октября прошлого года по начало января 2018 года, ее отец находился в одной из московских больниц. Теперь ему предстоит пройти сложный реабилитационный период уже дома, вся семья готова помочь ему в этом. Когда Михаил Кокшенов сам окажется на публике, пока неизвестно, подробной информации о его состоянии пока нет.

Напомним, что актер сыграл в таких популярных кинокартинах, как «Спортлото-82», «Не может быть» и многих других фильмах, которые стали хитами советского кинематографа. Известно, что в последние годы актер стал менее востребованным, но этот факт не повлиял на народную любовь к нему.


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