Актриса Опра Уинфри уверена, скоро они не будут страдать от насилия

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Актриса Опра Уинфри уверена, скоро они не будут страдать от подвергаемых ими ныне секс-домогательств. Об этом она сообщила на «Золотом глобусе».

Опра Уинфри, известная телеведущая из США, сообщила, скоро никто из известных киноактрис не сможет сказать «и меня тоже». Об этом она проинформировала публику, собравшуюся на «Золотом глобусе», где она принимала один из главных призов.

Он актрисе полагался за достижение высочайших заслуг в кинематографе. В то же время сообщается, что, практически одновременно, с этим, в США появилось движение женщин, протестующих против сексуальных желаний мужчин, связанных с возможностью продвижения слабого пола по службе путём оказания сексуальных услуг.

По сообщению Википедии, после того, как данным хэштегом стали пользоваться множество пострадавших женщин от сильных мира сего, в отставку уже ушли до десятка из них. В числе наиболее известных персонажей кинопродюсер Харви Вайнштейн, сенатор-демократ Эл Франклин, актёр Кевин Спейси и множество других.

В «Нью Йоркере» «жертвой» подобных расследований стал сотрудник женского пола, работавший главным политическим журналистом.