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Фильм "Нелюбовь" Звягинцева не получил "Золотой глобус"

Сегодня, 10:00

Российская кинолента "Нелюбовь", режиссером которой выступил Андрей Звягинцев не была удостоена награды в сфере кинематографа "Золотой глобус", вручение которой транслировалось 7 января.

"Нелюбовь" состояла номинантом на "Золотой глобус" в качестве лучшего фильма на иностранном языке. Но главный приз одержала лента германского производства "На пределе". 

Среди претендентов на главную кинопремию была лента, снятая всемирно известной актрисой Анджелиной Джоли "Сначала они убили моего отца", фильм чилийских режиссеров "Фантастическая женщина", а также совместная немецко-франко-шведская картина под названием "Квадрат".
Напомним, вручении премии в сфере киноиндустрии "Золотой глобус" проходит в США каждый год. Кстати, в 2018 году она отмечает юбилей в 75 лет.


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