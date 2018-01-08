Актёр Невский: Жаль, что не дал Вайнштейну по морде

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Актёр Александр Невский сообщил, ему очень жаль, что он не дал Харви Вайнштейну в своё время по морде. Он сказал, что ранее встречался с этим секс-озабоченным кинопродюсером довольно часто.

Сообщение об этом он сделал для СМИ, специализирующихся на новостях Голливуда. Как сказал Невский, ранее он просто ничего не знал о том, что вытворяет Вайнштейн. Теперь он очень сожалеет, что не может наказать его лично и по-мужски.

Помимо того, актёр проинформировал, что на предстоящем «Золотом глобусе» он появится одетым в чёрный костюм. Так он намерен продемонстрировать поддержку актрисам, пострадавшим от домогательств Вайнштейна.

Он не одинок в этом своём намерении. Многие из американских артистов, в связи с разразившимся скандалом, так же заявили о подобном намерении.

Когда репортёры задали Невскому вопрос о том, как он относится к тому, что в СМИ США присутствует явная антироссийская риторика, актёр ответил следующим образом.

По его мнению, в данной ситуации нет никакой новизны. Голливудские боевики уже давно тиражируют образ «злого русского».

В то же время он считает, РФ и США являются, при всём уважении к другим странам, величайшими государствами, которым необходимо дружить.