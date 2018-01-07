Apple заказала производство сериала о космогонке США и СССР

Сегодня, 13:04

Конгломерат Apple заказал разработку многосерийного сериала. В основу задумки положена космогонка между США и СССР. Продюсером станет Рональд Д. Мур, который снимет Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.

Apple планирует осуществить съемки масштабного проекта. Сериал с секретным названием сможет показать связь между достижениями Америки и Советского Союза в области освоения Космоса.

Также, идейные продюсеры планируют запечатлить космогонку и противостояние стран-гигантов в этой отрасли. Названия лента пока не получила, а продюсером станет Рональд Д. Мур. Фанаты Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун могут уже начинать готовится к премьере, поскольку их любимицы снимутся в главных ролях сериала.

Напомним, что новинка станет третьей в арсенале Apple. Эксперты отмечают, что корпорация вскоре сможет стать лидером видеоконтента.