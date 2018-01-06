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Рассказы автора «Игры престолов» будут экранизированы в сериал

Вчера, 20:50

Стало известно, что серия рассказов Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь» будет экранизирована. Съемки планируют начать в Ирландии.

Жанр рассказов - фантастический триллер, а само действие будет происходить в будущем. По сюжету, ученые отправляются в космос на специальном корабле для того, чтобы познакомиться с инопланетянами. Но на их пути постоянно что-то случается, и это создает большие неудобства.

Уже известны те лица, которые будут работать над серией рассказов: Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс») и Майк Кэхилл. Основные роли будут принадлежать Сэму Страйку («Охотник за разумом»), Майе Эшет («Волчонок»), Энгусу Сэмпсону («Фарго»), Джоди Тёрнер-Смиту («Последний корабль») и Брайану Ф. О’Бирну («Охота на Унабомбера»)


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