Издание The playlist назвало лучшие непопулярные фильмы 2017 года

Вчера, 20:05

Кинокритики издания The playlist определили лучшие фильмы ушедшего года, которые не пользовались успехом у массового зрителя, являясь своего рода элитарным продуктом. В число лидеров вошла картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Как раз фильм российского режиссера наглядно демонстрирует критерии, по которым The playlist определяет лидеров. «Нелюбовь» уже номинируется на премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Однако на первом месте рейтинга американская лента «Бродяги». Режиссер Адам Леон представил романтическую комедию, не скрывая явного влияния бессмертного Фредерика Феллини.

Вторую строчку по праву заняла драма «120 ударов в минуту». Французский режиссер Рабин Кампильо, не скупясь на густые черные краски, сумел не перейти ту грань, за которой полная безнадежность. Конечно же, в лидирующую тройку вошла странная и гротесковая «Леди Макбет» британского режиссера Уильяма Олдройта. Составители рейтинга надеются, что у подобных фильмов в будущем будет большее количество зрителей и поклонников.