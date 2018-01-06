Легендарный Адриано Челентано отмечает свой 80-й юбилей

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Мастер-часовщик, певец с уникальным голосом и часто называемый как "Человек на пружинах" Адриано Челентано отмечает свой юбилей. Актёр достиг рубежа в 80 лет.

Исполнять такие эксцентричные песни может только он. Ещё в 1960-х годах Адриано дерзко ворвался на сцену рок-н-ролла. Для Италии было дико воспринимать подобное направление. Но музыкант смог засесть прочно в сердцах многих поклонников во всём мире. С того момента он выпустил более чем 30 альбомов. При чём все они выдержаны не в одном стиле. Здесь есть и поп-музыка, и диско, и фанк. Мало того, попробовал себя даже в направлении "рэп".

В то время Адриано Челентано завоевал немало меломанов Европы, но этого ему показалось недостаточно. Была поставлена цель сниматься в фильмах. Хотя особой красотой актёр не обладает, это не помешало ему стать секс-символом. Он был буквально завален любовными письмами от поклонниц, но он не поддавался на соблазны и прожил со своей женой более 50 лет. Супруга родила ему троих детей и всячески поддерживала в жизни, даже перетерпела измены. Она аргументирует это тем, что супруг всё равно возвращается к ней. Полтора года назад вышел последний альбом Челентано. Это проект в дуэте с исполнительницей Мина Маццини. Что касается экранизаций, он не появлялся в кино 17 лет. Утверждает, что находится в ожидании "вкусного" сценария.