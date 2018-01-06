В США началось голосование за выдвижение фильмов на премию «Оскар»

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В США стартовал первый этап подготовки к очередному главному событию кинематографического сезона. Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на премию «Оскар». Через неделю подача бюллетеней будет прекращена.

Уже известно, что в этом году предварительно отобрана 341 заявка от создателей полнометражных фильмов на участие в номинации «Лучшая картина года». Также 92 страны представили фильмы своих творцов на премию за лучшую ленту на иностранном языке. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уже прошел отбор. 23 января будут торжественно объявлены все номинанты. Юбилейная 90-я церемония вручения премий «Оскар» состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

В преддверии события кинокритики обсуждают непростую ситуацию, которая в этом году может обернуться очередными скандалами. Прокатившиеся по Голливуду «репрессии» против ряда кинодеятелей могут стать предпосылкой для отзыва ряда заявок. Пока что неизвестно, станут ли киноакадемики в своем выборе учитывать факты сексуальных домогательств.