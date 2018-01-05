VistaNews.ru


Скончался звезда «Звёздного пути» Джон Пол Стюер

Сегодня, 12:57

В новогоднюю ночь в возрасте 33 лет скончался знаменитый актёр «Звёздного пути» Джон Пол Стюер. Информацию об этом уже подтвердили участники музыкального коллектива P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой актёр находился в последнее время.

Участники группы отмечают, что они потеряли не только исполнителя, но и друга, что является для них более сильным ударом. Затем музыканты пожелали Джону Стюеру покоиться с миром и заявили, что они любили его как человека.

Стюер стал известен благодаря роли в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», в котором он сыграл одного из представителей расы клингонов Александра Роженко. Кроме этого, актёр снимался в «Маленьких великанах» и «Грейс в огне».

Джон Пол Стюер родился в марте 1984 году в Калифорнии. Свою актёрскую карьеру он начал будучи ещё трёхлетним мальчиком.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.