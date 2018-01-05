Скончался звезда «Звёздного пути» Джон Пол Стюер

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В новогоднюю ночь в возрасте 33 лет скончался знаменитый актёр «Звёздного пути» Джон Пол Стюер. Информацию об этом уже подтвердили участники музыкального коллектива P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой актёр находился в последнее время.

Участники группы отмечают, что они потеряли не только исполнителя, но и друга, что является для них более сильным ударом. Затем музыканты пожелали Джону Стюеру покоиться с миром и заявили, что они любили его как человека.

Стюер стал известен благодаря роли в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», в котором он сыграл одного из представителей расы клингонов Александра Роженко. Кроме этого, актёр снимался в «Маленьких великанах» и «Грейс в огне».

Джон Пол Стюер родился в марте 1984 году в Калифорнии. Свою актёрскую карьеру он начал будучи ещё трёхлетним мальчиком.