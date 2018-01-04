В Новосибирске сняли короткометражку по «Властелину колец» Толкина

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В Новосибирске поклонники творчества Толкина выложили в интернет короткометражный фильм, который более похож на ролик со своей продолжительностью в пять минут, по мотивам легендарного произведения «Властелин колец». Называется творение новосибирцев — The Sunset Kingdom.

Режиссёром данного проекта стал Марк Мельников. Он рассказал, что съёмки фильма начались ещё два года назад. Сначала он задумывался, как ролик для фестиваля косплеев. Но создатели приняли решение, когда увидели результат первого снятого видео, который их не удовлетворил, выбрать более серьёзный подход к проекту и полностью его переделать. Для создания короткометражки была специально создана краудфандинговая компания. Благодаря ей получилось собрать около 200 тысяч рублей, из этой суммы четверть ушла на налоги и сборы. Общий бюджет ленты составил больше 600 тысяч рублей. 400 тысяч участники проекта добавили в создание ролика из «своего кармана».

К работе все специалисты подошли очень ответственно. Все реквизиты и костюмы они создавали самостоятельно или заказывали за рубежом. Каждого персонажа проработали до самых мелочей. Локацией для съёмок стал ботанический сад, Беловский водопад и Заельцовский парк.