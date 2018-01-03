15-секундный фильм ужасов "Эмма" стал лучшей короткометражкой жанра

Вчера, 22:01

В сети интернет-пользователи выбрали самую лучшую короткометражку из области фильмов ужасов. Им оказался 15-секундный фильм при участии детей под названием "Эмма".

Кинолента и действительно соответствует требованиям хоррора и составу актёров. Как сообщают источники, "Эмма" была победительницей 15 Second Horror Film Challenge (конкурс коротких фильмов ужасов, условием которого является жестокость сцен.) Автор ролика некий режиссёр Дэниел Лиммер.

Ему удалось хорошо напугать жюри посредством зеркала и девочек. Фильм поставлен так, что вначале всё проходит спокойно, а в конце наступает ужас. В целом, это история одного убийства. Жюри впечатлило то, что данная постановка сделана с соблюдением всех законов драматургии.