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Почта Британии выпустила марки в честь " Игры престолов"

Сегодня, 14:56

Почта Британии выпустила набор марок, который посвящён известному всем сериалу "Игра престолов". Данная коллекция уже доступна для покупки, отметил личный сайт почты.

Сообщает компания BBC: "Сама коллекция несёт свой вклад в создание этого сериала, так как некоторая часть эпизодов снималась в Ирландии при участии знаменитых актёров (Лина Хиди, Софи Тёрнер, Чарльз Дэнс)".

В целом, выпустят 15 разных видов марок. Сейчас доступно только 10. Фанаты телесериала могут купить изображения персонажей из домов Старк, Таргариен и других. Доступны также изображения Короля Ночи и знаменитого Железного трона. В продаже марки будут 23 января, но предзаказ доступен уже сейчас. Цена на коллекцию составит 134 доллара США. Следует добавить, что автор "Игры" Джордж Мартин планирует в скором времени выпускать свою очередную книгу под эпическим названием.


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