Прокуратура Лос-Анджелеса рассмотрит 2 дела в отношении Вайнштейна

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Сразу 2 уголовных производства против голливудского продюсера Харви Вайнштейна попали в прокуратуру Лос-Анджелеса. Еще ни одно дело против фигуранта секс-скандалов не продвигалось так далеко.

Прокуратуре Лос-Анджелеса предстоит решить, достаточно ли обвинений и доказательств собрано в 2 уголовных производствах против Харви Вайнштейна, дабы их можно было передать в суд. До сегодняшнего дня ни одно дело против голливудского продюсера не продвигалось до столь поздних стадий. Сам скандалист пока что никак не прокомментировал успехи правоохранителей.

Напомним, на протяжении всего прошлого года в адрес Харви Вайнштейна поступали обвинения в сексуальных домогательствах от работавших с ним актрис. Среди предполагаемых жертв продюсера числятся звезды мирового уровня в лице Анджелины Джоли, Гвинет Пэлтроу и прочих знаменитостей из киноиндустрии.