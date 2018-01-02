В России фильм "Движение вверх" бьёт рекорды по прокату

Вчера, 21:15

В России фильм «Движение вверх» побил рекорды в области кинопроката. Зрители настолько поражены кинолентой, что не устают обсуждать понравившиеся фрагменты и ставят наивысшие баллы.

Первыми в России фильм «Движение вверх» увидели жители Брянской области в кинотеатрах с 28 декабря. Представители СМИ провели специальный опрос граждан сразу после просмотра киношедевра. По данным жителей 12 российских городов, в которых проходит прокат «Движение вверх», зрители довольно положительно комментируют просмотренное кино. Они ставят наивысшую оценку представленному фильму, выводя его на высокие рейтинги.

Теперь уже можно говорить даже о рекордах 2018 года по прокату. Картина «Движение вверх» основана на реально произошедших событиях. В центре сюжета показаны обычные люди, которые готовы жертвовать многим за честь своей Родины. Кинолента может называться остросюжетной, так как зритель постоянно находится «на чеку событий». Одновременно, в фильме есть трогательные моменты, задевающие даже мужчин.