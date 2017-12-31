"Последний богатырь" собрал рекордные 1,68 миллиарда рублей

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В кинопрокате России фильм "Последний богатырь" установил рекорд, собрав сумму в 1,68 миллиарда рублей.

Премьера киноленты состоялась 19 октября текущего года, режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. По сюжету, москвич по имени Иван внезапно пропадает из современной столицы и появляется в фантастической стране Белогорье. Именно там обитают герои русских народных сказок, магия используется в повседневной жизни, а конфликтные ситуации решаются с помощью боевых сражений на мечах. В данный период в стране происходит борьба между добром и злом, в которой Иван должен поучаствовать по наставлению местных жителей.

Известно, что фильм обошел даже киноленту Федора Бондарчука "Сталинград", которая в свое время собрала 1,67 миллиарда рублей. Единственный фильм, который "Последний богатырь" оставил впереди, "Ирония судьбы: продолжение".