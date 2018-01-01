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1 января «Первый канал» представит новую «Великолепную семерку»

Вчера, 16:20

1 января нового года на «Первом канале» состоится премьера вестерна «Великолепная семерка». Режиссером фильма выступил американская звезда кинематографа Антуан Фукуа.

Действия вестерн-картины «Великолепная семерка» происходят в 1879 году. Согласно сюжету, бандит по кличке Бог намеревается за гроши забрать земли у жителей прибыльного городка Роуз Крик. Главная героиня Эмма, заручившись поддержкой земляков, решается нанять охотника за головами Сэма Чезэма для устранения антагониста.

Мировая премьера «Великолепной семерки» состоялась в 2016 году. Фильм является пародией на легендарный одноименный вестерн Джона Стерджесса, снятый в 1960 году. Картина собрала множество положительных отзывов от критиков и рядовых зрителей по всему миру.


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