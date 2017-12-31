Развратница Белла Торн голым фото шокировала поклонников

Вчера, 18:15

В канун Нового года Белла Торн, известная своим пристрастием к эксгибиционизму, не могла не порадовать своих верных поклонников новым интимным фото. На этот раз 20-летняя актриса полностью обнажилась перед поклонниками.

На своей страничке в социальной сети Торн опубликовала фотографию из своей гримерной. Абсолютно обнаженная актриса сидит на низенькой банкетке, с показной и даже издевательской скромностью, прикрываясь руками. Конечно же, подписчики Беллы всегда ждут чего-либо подобного. Они уже досконально изучили все комплекты нижнего белья своего кумира, теперь получили возможность пофантазировать над тем, что скрывается за руками актрисы, украшенными дорогими часами и браслетами.

Белла Торн начала свою актерскую карьеру, когда ей было всего шесть лет. С тех пор обаятельная малышка превратилась в девушку с капризным и порочным личиком. Актриса утверждает, что не чужда как традиционной, так и однополой любви. Секс занимает в ее жизни основное место. Тем не менее, Торн известна, как активная благотворительница. Она опекает животных и людей, больных кистозным фиброзом.