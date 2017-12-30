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Актер Андрей Мерзликин спас бездомную многодетную мать

Сегодня, 09:06

Андрей Мерзликин в очередной раз делом доказал свое неравнодушие к бедам и проблемам простых россиян. В канун Нового года актер буквально спас мать с пятью детьми, которые после пожара остались без крыши над головой.

Пока остается неизвестным, как Мерзликин узнал о беде семьи из Подмосковья, но буквально на следующий день после пожара актер обратился к своим подписчикам в социальной сети с просьбой о помощи. Актер скупо описал ситуацию, которая состояла в том, что зимой без жилья осталась женщина с пятью детьми. Власти выделили жилплощадь, но она не готова к сезонным условиям.

Поклонники актера живо откликнулись на просьбу, потому что знают, что Мерзликин не стал бы просить помощи понапрасну. В течение трех дней было собрано 600 тысяч рублей, затем на специальный счет пришло еще более 400 тысяч рублей. Теперь мать и дети смогут обустроиться и нормально встретить Новый год. Андрей Мерзликин поблагодарил поклонников, а те, поблагодарили его за неравнодушие и отзывчивость.


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