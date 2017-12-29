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Журналисты узнали любимые сериалы Меланьи Трамп

Вчера, 21:08

Журналисты The New York Times утверждают, что достоверно знают, каким сериалам отдает предпочтение первая леди США. Так, по данным издания, «Как избежать наказания за убийство» и «Империя» стали первыми в рейтинге просмотров Меланьи Трамп.

 Журналисты издания The New York Times разузнали, какие сериалы всегда смотрит Меланья Трамп. Согласно данным издания, первая леди отдает предпочтение среди множества киноработ и сериалов картинам: «Как избежать наказания за убийство» (How to Get Away With Murder) и «Империя» (Empire).

К слову, «Как избежать наказания за убийство» является криминальным сериалом, в основу которого положена студенческая жизнь и ее взаимосвязь с загадочными событиями с персонажами сериала. «Империя» (Empire) - американская телевизионная мыльная опера, транслирующаяся каналом Fox в прайм-тайм с 7 января 2015 года.


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