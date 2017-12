Журналисты узнали любимые сериалы Меланьи Трамп

Вчера, 21:08

Журналисты The New York Times утверждают, что достоверно знают, каким сериалам отдает предпочтение первая леди США. Так, по данным издания, «Как избежать наказания за убийство» и «Империя» стали первыми в рейтинге просмотров Меланьи Трамп.

К слову, «Как избежать наказания за убийство» является криминальным сериалом, в основу которого положена студенческая жизнь и ее взаимосвязь с загадочными событиями с персонажами сериала. «Империя» (Empire) - американская телевизионная мыльная опера, транслирующаяся каналом Fox в прайм-тайм с 7 января 2015 года.