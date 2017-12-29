В Нижнем Новгороде сняли фильм «Лечение печали»

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Фильм «Лечение печали» завершили снимать в Нижнем Новгороде. Автором сценария, продюсером и сценаристом стала Мария Воробьева. После смерти отца она решилась описать все пережитое и снять биографичный фильм.

Процесс съемок короткометражного фильма «Лечение печали» завершился. Нужно отметить, что работа является автобиографичной для Марии Воробьевой. Команда Марии Воробьевой надеется на участие фильма в Манхэттенском фестивале короткометражного кино от имени России. На данный момент известно, что картина стала ожидаемой среди критиков и аналитиков, которые уже хотят просмотреть киноработу Воробьевой.

Идея фильма: гибель жены заставляет русского мужчину покинуть родную страну и спасаться от эмоционального напряжения. Однако, несмотря на это, он, основываясь на воспоминаниях, находит путь домой. Покажут готовую картину в день памяти отца Марии 17 июня в следующем году.