Дракона в "Играх престолов" озвучила пара совокупляющихся черепах

Вчера, 22:32

Пола Файрфилд, которая отвечала за звуки в "Играх престолов" поведала о деталях работы над знаменитым проектом. Выяснилось, что одного из драконов озвучивали именно черепахи.

Звукорежиссер "Игр престолов" рассказала о том, что гигантскую рептилию Дрогона озвучивали спаривающиеся черепахи. Файрфилд отметила, что Дейенерис дала такое имя дракону в честь своего покойного мужа Кхале Дрого, которого женщина запомнила навсегда очень темпераментным и горячим. Поэтому дракон, можно сказать, является воплощением любви героини. Животное все время что-то ей насвистывает, по словам Полы, этот свист - восхищение задом Матери Драконов.

Кроме того, звукорежиссер поведала, что в ходе подбора звуков для каждого дракона выбирались уникальные звуки, чтобы показать их индивидуальность. Что касается Дрогона, то к нему подобрали звук в виде стонов во время совокупления черепах. Чтобы звук стал более подходящим, его немного обработали, доведя до урчания, которым Дрогон общается с Дейенерис.