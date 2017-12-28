Вчера, 20:55

В Челябинской области жители провинциального города Копейска избалованы вниманием звезд Голливуда. Ежегодно их поздравляют такие корифеи мировой киноиндустрии, как Николь Кидман, Морган Фримен, Дастин Хоффман. В этом году с номером еженедельника «Копейский рабочий» сфотографировался легендарный Джеки Чан.

Секрет популярности города, затерявшегося среди Уральских гор весьма прост и поучителен. Все дело в патриотизме местных жителей, которые перелетев континенты и океаны, остаются преданными своей малой родине и, как могут, популяризируют ее во всем мире. Уроженка Копейска Маргарита Сушкевич, вытащив свой счастливый билет в виде замужества с известным голливудским продюсером Джеком Тьюксберри, прославила город.

Миссис Тьюксберри, пользуясь положением своего мужа, буквально терроризирует знаменитостей, заставляя их фотографироваться с номером «Копейского рабочего» в руках. По скромным подсчетам, уже около двух десятков голливудских знаменитостей напомнили миру о существовании Копейска. В этом году жителей города в Челябинской области искренне поздравил Джеки Чан.