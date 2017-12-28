VistaNews.ru


Жители Копейска получили новогодний подарок от Джеки Чана

Вчера, 20:55

В Челябинской области жители провинциального города Копейска избалованы вниманием звезд Голливуда. Ежегодно их поздравляют такие корифеи мировой киноиндустрии, как Николь Кидман, Морган Фримен, Дастин Хоффман. В этом году с номером еженедельника «Копейский рабочий» сфотографировался легендарный Джеки Чан.

Секрет популярности города, затерявшегося среди Уральских гор весьма прост и поучителен. Все дело в патриотизме местных жителей, которые перелетев континенты и океаны, остаются преданными своей малой родине и, как могут, популяризируют ее во всем мире. Уроженка Копейска Маргарита Сушкевич, вытащив свой счастливый билет в виде замужества с известным голливудским продюсером Джеком Тьюксберри, прославила город.

Миссис Тьюксберри, пользуясь положением своего мужа, буквально терроризирует знаменитостей, заставляя их фотографироваться с номером «Копейского рабочего» в руках. По скромным подсчетам, уже около двух десятков голливудских знаменитостей напомнили миру о существовании Копейска. В этом году жителей города в Челябинской области искренне поздравил Джеки Чан.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.