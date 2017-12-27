Фильм «Довлатов» появится в прокате 1 марта

Вчера, 19:17

Фильм «Довлатов», который снял Герман-младший, появится в своём прокате 1 марта будущего года. Лента будет продемонстрирована на Международном Берлинском кинофестивале.

Как отмечают специалисты, в широком российском кинопрокате «Довлатов» появится не позднее 1 марта будущего года. Его снял Алексей Герман–младший.

Сообщение сделано пресс-службой данной киноленты. В картине произойдёт повествование о нескольких днях, которые были в 1971 году.

Сергей Довлатов известен, как советский писатель, большую часть своей жизни проведший в Ленинграде.

Создатели фильма сообщили, для них было важным совмещение истории Довлатова с судьбами других талантливых граждан СССР, которые, по разным причинам, не смогли продолжать деятельность в родном государстве, и вынуждены были его покинуть.

Режиссёр «Довлатова» сообщил для СМИ, его задачей было создать картину про интеллигенцию, которой тогда было «больше, чем сейчас». Он хотел сделать ленту, посвящённую той эпохе и людям, которые тогда жили.

Герман-младший также проинформировал, он решил воссоздать эпоху 70-х, чтобы на экране воссоздались нынешние классики в том виде, какими они были в молодые годы.

В то время, сообщил он, и Бродский, и Довлатов ещё не покинули страну, а их возраст был, около, 30 лет. Они, со слов Германа, были «отголосками оттепели». Также Герман проинформировал, сюжет киноленты – вымышлен.